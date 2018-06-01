A Milli Takım ile Tunus arasında oynana hazırlık mücadelesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, tribündeki seyircilerle tartıştı.

Cenk Tosun taraftarlarla tartıştı - İZLE

CENK ÇILDIRDI

Cenk Tosun kulübeden çıkıp babası ve ailesiyle tartışan taraftarlara tepki gösterip el kol hareketleri yaptı.

Cenk'i bu dakikalarda ne arkadaşları, ne teknik heyet ne de Milli Takım yetkilileri tutabildi. Cenk Tosun'un 60.dakikadaki öfkesi üzerine öyle ki karşılaşma durdu.

HAKEM KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Bunun üzerine Cenk Tosun kırmızı kart görürken, yıldız golcünün ailesinin bulunduğu tribüne TFF'nin özel güvenlikleri gönderildi.

Öte yandan mücadele 2-2 sona erdi.