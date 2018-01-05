Cenk Tosun transferinin ayrıntıları

Cenk Tosun artık kesin olarak Everton’da...

Beşiktaş’ın İngiliz kulüp ile uzun süredir görüşmelerini devam ettirdiği transfer, önceki gün başkan Fikret Orman’ın Ada’ya gitmesi ile mutlu sonla tamamlandı...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş, yıldız golcüsünü 22 milyon euro artı 5 milyon euroyu bulan bonuslar ile birlikte 27 milyon euroya Everton’a sattı...

Başkan Orman’ın yoğun görüşmeleri sonrasında her iki kulüp el sıkışırken, transferin ücret detayları da netleşti...

10 MİLYON EUROSU PEŞİN

Cenk’in satışından 22 milyon euro garanti ücret kazanacak olan Beşiktaş, bu paranın 10 milyon eurosunu peşin alacak.

Geriye kalan 12 milyon euro ise bu Ağustos ve 2019 yılının yine Ağustos ayı olmak üzere 2 taksitte ödenecek.

Anlaşmanın bir diğer unsuru olan 5 milyon euro da şartlar oluşması halinde Siyah-beyazlılar’ın kasasına girecek.

Bonuslar şu şekilde: 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, bu süre içinde her sezon 20 ve üzeri maçta forma giyerse toplamda 2 milyon euro Beşiktaş’ın olacak.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Yıldız oyuncu, bir sezonda 25 gol ve üzerinde atması halinde ise Kartal, her sezon için 750 bin euro, toplamda 3 milyon euro kazanacak.

Everton’ın Cenk’i başka takıma satması durumunda ise gelecek paranın yüzde 10’luk bölümü Beşiktaş’ın olacak.

Bunların yanı sıra futbolcuyu yetiştiren kulübe verilen ‘Dayanışma Katkı Payı’nı (DKT) da Everton üstlendi.

Bu doğrultuda 22 milyon euronun yüzde 5’lik kısmı olan 1.100 milyon euroyu Beşiktaş’ın ödemesi gerekirken, İngilizler bu parayı Cenk’i yetiştiren Frankfurt’a ödemesi için Siyah-Beyazlılar’a verecek.