Everton forması giyen milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'un Twitter'daki Türkiye hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk, son 3 maçında 4 gol attı ve takımını bu mücadelelerde taşıdı.

"Türk taraftarların sana ilgisi konusunda ne söylersin?" sorusunu yanıtlayan Cenk, İngiltere'de Türkiye'yi temsil ettiğini ve desteğin moral verdiğini söyledi.

Cenk Tosun: Türkiye'yi temsil ediyorum - İZLE

AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI TEMSİL EDİYORUM

Cenk Tosun, tüm takımların taraftarlarının yanında olduğunu söylerken, "Burada sadece Beşiktaş taraftarını değil, bütün ülkemi hani, Fenerbahçeli'si, Galatasaraylı'sı, Bursasporlu'su Trabzonlu'su, hepsini gururlandırmaya çalışıyorum burada. Ben sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum, o güzel Ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum burada. Onların bana verdiği moral, benim öz güvenimde de güzel şeyler yapıyor ve maça da yansıtabiliyorum bunu. İlk günden beri güzel mesajlar geliyor. Desteklerini eksik etmesinler, ben onları çok seviyorum." diye konuştu.