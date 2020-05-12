Cenk Tosun: Uğurcan ve Dorukhan Premier Lig'de oynar

Crystal Palace'taki kiralık sözleşmesi sakatlığı nedeniyle noktalanan ve seneye bonservisinin bulunduğu takımı Everton'da oynayacak olan milli oyuncumuz Cenk Tosun, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığıyla ilgili bilgi veren milli golcü, daha güçlü bir şekilde geri dönmek istediğini söyledi.

''SAKATLIĞIM İYİYE GİDİYOR''

Tosun, ''Günde bir iki kez Everton fizyoterapistleriyle dizimi çalıştırıyoruz güç, kuvvet anlamında. 2 ay oldu, diz ameliyatımdan sonra gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Başta hareketlerim kısıtlıydı. Onları atlattım. Artık çok rahatlıkla yürüyor, bisiklet çevirebiliyorum. Gün geçtikçe iyiye gidiyor sakatlığım. Uzun bir süre futboldan uzak kalacağım. İnşallah, güçlenip daha güzel geri dönmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''UĞURCAN VE DORUKHAN PREMİER LİG'E GİDEBİLİR''

Öte yandan kendisine yöneltilen, ''Premier Lig'e Türkiye'den kimler gidebilir?'' sorusunu yanıtlayan Tosun, ''Türkiye'de çok iyi Türk futbolcular var. Şu an aklıma gelen Uğurcan Çakır'ı söyleyebilirim. Önü çok açık. Milli Takım'da gördüğüm kadarıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz. Bunları söyleyebilirim.'' şeklinde konuştu.