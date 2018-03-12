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Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı

Evertonlı milli futbolcu Cenk Tosun, bir video çekerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam gönderdi.

Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin kendisi için çektiği videoya cevap verdi. 

Askerlerin "Afrin'den Cenk Tosun'a selam olsun" diyerek çektiği videoya Twitter hesabından cevap veren golcü futbolcu, "Afrin'deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım, çok duygulandım. Gerçekten kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı - İZLE

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