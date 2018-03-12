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Ümit Özat: Hakem Şenol Güneş'in avukatlığını yapıyor

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Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı

1 Talisca, Brezilya Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

2 Cenk Tosun ve Afrin’deki Mehmetçiklerimiz selamlaştı Evertonlı milli futbolcu Cenk Tosun, bir video çekerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam gönderdi.

3 Tolgay Arslan'a Ada'dan talip var Newcastle United'ın, Beşiktaş'ta form grafiği yükselen Tolgay Arslan'ı transfer etmek için siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.

4 G.Saray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupa Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1999 yılından beri Kadıköy'de yenemese de, ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmayı başardı.

5 Roma'nın yeni hedefi G.Saraylı Yunus Akgün Sezon başında Cengiz Ünder'i transfer eden Roma, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

6 Gomis'in Avrupa'da geçemediği tek golcü var 25 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 25 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, Messi, Ronaldo ve Suarez gibi isimleri geride bıraktı.

7 Fatih Terim'in 6-0'lık maçta puro içişi Fenerbahçe-Galatasaray derbileri unutulmaz maçlara sahne oldu. Fatih Terim'in efkardan yedek kulübesinde puro içtiği tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti de onlardan biriydi.

8 Aykut Kocaman: Taç hırsızlığı derken şaka yapmıştım Aykut Kocaman, Beşiktaş'la oynadıkları kupa maçı sonrası söylediği 'taç hırsızlığı' sözü için, "Dalga geçmiştim ama Şenol Güneş'in başına geldi. Takdir-i ilahi işte" dedi.

9 Sinan Gümüş: Fatih Hoca maçı çevirebilirsin dedi Konyaspor maçında Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olan Sinan Gümüş, oyuna girmeden önce Fatih Terim'in kendisine neler söylediğini anlattı.