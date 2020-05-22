Cenk Tosun: Yakın zamanda Türkiye planım yok

Ntvspor’a konuşan Tosun, önceliğinin takımında kalmak olduğunu ifade etti.

Everton’da forma şansı bulamaması durumunda Avrupa Şampiyonası’nda forma giymek adına düzenli oynayabileceği bir ekibe gideceğini söyleyen Cenk, İspanya ve Almanya’yı işaret etti.

''EVERTON'U ÇOK SEVİYORUM''

İngiliz ekibini sevdiğini dile getiren milli golcü, ''Everton’ı çok seviyorum, Çok büyük bir kulüp, herkes bana iyi davranıyor. Hocalarım, arkadaşlarım… Buradaki tek sıkıntım az forma şansı buluyorum. Avrupa Şampiyonası’nı düşünerek Crystal Palace’a gittim ama Avrupa Şampiyonası da ertelendi. Ben sakatlık yaşadım ama Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesi benim için iyi oldu.'' ifadelerini kullandı.

''ŞU AN TÜRKİYE'YE DÖNMEK GİBİ BİR PLANIM YOK''

Yakın zamanda Türkiye'ye geri dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Cenk Tosun, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Şu an için Türkiye’ye dönme planım yok. İngiltere’de kalmak istiyorum eğer olmazsa Almanya olur, İspanya olur. Avrupa’da kalıp bayrağımı gururla dalgalandırmak istiyorum. Yakın zamanda Türkiye’ye dönme planım yok ama gelecek yıllarda neden olmasın.''