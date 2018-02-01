Cenk Tosun yedeğe çekildi

Everton'ın Beşiktaş'tan 22 milyon euro ve bonuslarla birlikte transfer ettiği Cenk Tosun, ayağının tozuyla maça çıktığı yeni takımın 2 hafta oynadıktan sonra yedek kaldı. Cenk'i eski Akhisarsporlu Oumar Niasse kesti.

İLK İKİ MAÇTA 11'DE BAŞLAMIŞTI

İlk hafta Tottenham karşısında 62 dakika sahada kalan Cenk Tosun istediği topları alamazken takımı Everton sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. İkinci hafta maçında sahasında West Bromwich'i ağırlayan Everton'da yine ilk 11'de başlayan Cenk bu kez 69 dakika sahada kaldı ve yerine eski Akhisarsporlu Oumas Niasse girdi.

NİASSE, CENK TOSUNU KESTİ

West Bromwich maçında 69. dakikada Cenk Tosun yerine oyuna giren eski Akhisarsporlu Niasse oyuna girip golünü atmış ve takımına 1 puanı kazandırmıştı.

Bu maçta Leicester City karşısında Sam Allardyce da Cenk yerine Niasse'a şans verdi.

Everton sahadan 2-1 galip ayrılırken Cenk Tosun oyuna giremedi. Everton bir sonraki maçında 3 Şubat'ta Arsenal'in konuğu olacak.