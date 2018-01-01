Cenk Tosun yılda 8.5 milyon euro kazanacak

İngiliz basını Cenk Tosun'un alacağı yıllık ücreti açıkladı.

SERVET KAZANACAK

The Sun’ın haberine göre Everton, Cenk Tosun’la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.

BEŞİKTAŞ SERVET KAZANACAK

İmza için Goodison Park’a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145.000 kazanacak. Kendisini 4.5 yıllık Evertonlı yapacak sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun için Everton, Beşiktaş’ta 25 milyon sterlin + 3 milyon sterlin bonus olmak üzere 28 milyon sterlin ödeyecek.

Golcü futbolcu, Beşiktaş'ta yıllık 1.7 milyon euro kazanıyordu.

Cenk Tosun şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere’de bulunuyor. Everton ayrıca Cenk Tosun takıma katıldığı anda Niasse’yle de yollarını ayıracak.