Cenk Tosun'a bir hoca darbesi daha

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un yolunu tuttu.

O dönem Mavililer'in başında ise Sam Allardyce yer alıyordu. 65 yaşındaki menajer, zaman zaman 28 yaşındaki golcüyü oyundan aldığı için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yaşanan bu gelişmeler ve takımın da ligi 8. sırada bitirmesinin ardından, Allardyce'ın görevine son verildi.

Ardından göreve gelen Marco Silva ise Cenk'i kulübeye mahkum etmişti. Sezonun ilk yarısında Mavililer'de fazla forma şansı bulamayan Cenk, devre arasında ise Crsytal Palace'a kiralandı.

PALACE, 10 MAÇTA YALNIZCA 1 KEZ GALİBİYET ALDI

Yıldız futbolcu, Everton'da yaşanan senaryonun bir benzeri ile karşı karşıya kaldı. Londra ekibi, son 10 Premier Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez galip gelebildi.

Alınan sonuçların faturası da menajer Roy Hodgson'a kesildi. 72 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.

EUR0 2020 öncesi form tutmak için bu takımın yolunu tutan Cenk de gelişmeleri yakından izliyor.

Öte yandan Crystal Palace, bu hafta Everton deplasmanına gidecek.