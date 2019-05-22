Cenk Tosun'a İtalya'dan teklif var

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Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni adresi İtalya olacak.

LAZİO, CENK TOSUN'U İSTİYOR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için Everton'a teklif yapacak.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın öncelikli tercihleri arasında yer almayan Cenk'in gelecek sezon oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor. İngiliz Kulübü, 18 aylık dilimde değer kaybı yaşayan 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için kiralama seçeneği de masada.





Premier Lig'i 7. sırada bitiren Everton'da Cenk Tosun, 4 gol 3 asistlik performansıyla beklentilerin altında kaldı.