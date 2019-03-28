Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek

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VAR nedir, nasıl çalışır?

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Manchester United yönetimi, performansından memnun kaldığı Solskjaer ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.

Bir dönem Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan, Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, başkan adayı olarak Ebru Köksal'ı işaret etti.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'da oynamak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun görüşmelere başlaması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

Futbolseverler Tahkim Kurulu'na, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını 20 maça indirdirdiği için tepki gösteriyor.

Spor yorumcusu Büşah Gençer, A Milli Takım'ın Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2 mücadeleyi ve EURO 2020'ye katılma durumumuzu yorumladı.

1 Serdar Aziz: Geçmişi sildim Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

2 Burak Elmas: Ebru Köksal'ı başkan yapalım Bir dönem Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan, Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, başkan adayı olarak Ebru Köksal'ı işaret etti.

3 Olympiakos Karius'u istiyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Loris Karius'a Yunanistan'dan talip çıktı. Olympiakos yönetimi, Alman kalecinin transferi için Liverpool'la görüşecek.

4 Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

5 Neustadter, Skrtel ve Şener'in anlaştığı takımlar Fenerbahçe'de savunma hattı tamamen değişiyor. Neustadter'in Başakşehir'e, Skrtel'in Parma'ya, Şener'in ise G.Saray'a transfer olması bekleniyor.

6 Tolga Zengin futbolu bırakıyor Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli kaleci Tolga Zengin'in sezon sonunda futbolcu bırakma kararı alacağı öğrenildi.

7 Mansur Çalar'ın cezasında indirime gidildi Tahkim Kurulu, Amedsporlu Mansur Çalar'a verilen ömür boyu men cezasını 20 maça indirdi.

8 Comolli'nin önerdiği 4 futbolcu Sezon başında yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yaratan Comolli, milli arada takip ettiği 4 futbolcunun alınması için yönetime rapor verdi.

9 Ersun Yanal'ın hedefi 5'incilik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonki hedefini belirledi. Yanal'ın, "8'de 8 yaparsak Avrupa kupalarına katılma şansını yakayabiliriz" dediği öğrenildi.