Devre arası Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'deki yaşamına dair BBC Türkçe'ye röportaj verdi. Cenk, alışma sürecini anlatırken, genç oyunculara da Avrupa'ya transfer olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

"AVRUPA'DA GİTTİĞİNİZ ÜLKENİN KÜLTÜRÜNE ALIŞIN"

A Milli Takım'daki genç futbolcularla sık sık konuştuğunu ifade eden Cenk Tosun, "Milli Takım'dan genç arkadaşlarımla konuşuyorum, Avrupa'ya gidin diyorum, kimse Türklüğe laf etmiyor, biz vatanımızı çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz ama Türk gibi yaşamayacaksın yurtdışına gittiğinde. Cengiz'e de hep onu söylüyorum, sosyalleş diyorum, kendine ev tut, arkadaşların gelecek gidecek sana, dilini de öğren, orada yaşayan insanlar gibi yaşa. Arkadaşlarınla dışarıda vakit geçir, oraya gidip Türk gibi yaşamaya devam edersen farklı kültürlere alışamıyorsun." ifadelerini kullandı.