Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Crystal Palace'a kiralanmasının ardından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun'un, kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takıma geri döndüğünü açıkladı.

Crystal Palace'a ara transfer döneminde kiralanan ve çıktığı 5 maçta 1 gol üreten 28 yaşındaki santrfor, antrenmanda dizinden sakatlanmıştı.

Yıldız golcünün, yaklaşık 7 ay sonra sahalara geri dönebileceği duyurulmuştu.

Everton, milli golcünün durumuyla ilgili olarak, "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun, gelecek hafta ameliyat edilecektir." açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN DÜŞTÜKTEN SONRA TEKRAR AYAĞA KALKABİLMEK"

Cenk Tosun, ameliyanın ardından Everton sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdürecek.

Tecrübeli santrfor oyuncusu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sakatlığını atlatıp en güçlü şekilde geri döneceğini yazan Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 İÇİN MESAJ VERDİ

Everton Kulübü'nün gelecek hafta ön çapraz bağlarından operasyon geçireceğini ve ameliyatın ardından tedavi sürecinin de Everton'da tamamlanacağını duyurduğu Cenk Tosun, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "Çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatının gerçekleştirileceğini dile getiren Cenk Tosun, "Tedavi sürecimde Everton'da olacağım." diye konuştu.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın EURO 2020 öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim." ifadelerini kullandı.