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Cenk Tosunlu Crystal Palace, Arsenal'le berabere kaldı

Cenk Tosun'un yeni takımının formasını ilk kez giydiği maçta Crystal Palace ile Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

| Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Roy Hodgson'ın takımı Crystal Palace ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal kozlarını paylaştı.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Arsenal 12. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı.

Ev sahibinde Jordan Ayew, 54'te skora dengeyi getirdi.

CENK 68'DE OYUNA DAHİL OLDU 

Arsenal'de Pierre Aubameyang 67'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. A Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 68'de Max Meyer'in yerine oyuna dahil oldu ve transferinden 1 gün sonra yeni takımının formasını giydi.

Alınan bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 29 yaparken Arsenal 28 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Arsenal sahasında Sheffield'ı konuk edecek.

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