Cenk Tosun'u isteyen kulüpler

Premier Lig ekiplerinden Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

ÖNCELİK CRYSTAL PALACE

Milli golcünün ilk hedefi Crystal Palace'a transfer olmak. İngiltere'de kalmaya sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace'la pazarlık masasında olduğu öğrenildi.

Cenk Tosun'u isteyen bir başka takım ise Schalke 04. Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi deneyimli forvetten haber bekliyor.

EURO 2020'ye forma giymek isteyen Cenk Tosun, oynayabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

Cenk Tosun için son ihtimal ise Beşiktaş olarak görülüyor.

Siyah-beyazlı ekipten 22 milyon euroluk rekor bedelle Everton'ın yolunu tutan golcü isim Crystal Palace ya da Schalke'den biriyle anlaşamazsa geri dönecek.

28 yaşındaki oyuncunun Everton'la mukavelesi 2022'de sona eriyor. Cenk, Everton formasıyla şans bulduğu 51 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 de asist yaptı. Milli Takım'da ise 42 karşılaşmada 16 golü bulunuyor.