Cenk Tosun'u isteyen takımlar

İngiliz basını, Everton forması giyen Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağını yazdı.

3 TAKIM CENK'İ TAKİPTE

Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan milli futbolcu, Ada'da bekleneni veremese de talipleri artıyor. Siyah-beyazlıların da kiralamak istediği Cenk'i 3 takım daha istiyor.

Daily Mail, Crystal Palace'ın 28 yaşındaki golcüyü kiralamak için teklif yapacağını aktardı.

Haberin detaylarında Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa ve Newcastle United'ın da gol sorununu Cenk'le çözmek istediği yazıldı.

Everton'a transfer olduğu ilk sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, geçen sezon ise takımıyla 29 resmi maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon şu ana kadar 8 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.