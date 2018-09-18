Cenk Tosun formayı kaybediyor

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton ligin başından beri gol problemi yaşıyor.

Everton 5 maçta toplam 8 gol atıp 9 gol yerken Cenk Tosun hiç gol kaydedemedi. Başarılı santrafor 5 maçta 11 şut çekerken 5 top kaleyi buldu ve hiç gol sevinci yaşayamadı.

CENK'İN YERİNE RİCHARLİSON

Özellikle son oynanan ve 3-1 kaybedilen West Ham maçında çok net 3-4 fırsattan yararlanamayan Cenk, İlk 11'deki yerini kaybedebilir. İngiliz basınının haberine göre yeni transfer olan ve sağ açık pozisyonunda görev yapan Richarlison forvete geçebilir.

Cenk Tosun'u yedeğe çekip forvete, bu sezon 3 maçta 3 gol atan Richarlison'u koymayı planlayan Marco Silva'nın sağ açığa da Walcott'u çekebileceği ifade edildi.

Everton, 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Arsenal'le karşılaşacak.