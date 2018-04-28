Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi

Beşiktaş, Ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun'dan 500 bin euro ek gelir elde etti.

10 KARŞILAŞMAYA İLK 11'DE BAŞLADI

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre milli futbolcunun bu sezon 10 karşılaşmaya 11’de başlaması halinde, İngiliz ekibi 500 bin euro daha ödeme yapacaktı. Everton-Huddersfield maçına 11’de çıkan Cenk, Everton forması ile 10. kez 11’de yer aldı ve Beşiktaş’a 500 bin euro daha kazandırmış oldu.

CENK TOSUN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Cenk Tosun 39. dakikada ceza sahası sağ içinden şık bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Cenk Tosun'un Everton formasıyla Premier Lig'de attığı 5. gol oldu.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı ve milli oyuncu da 72. dakikada yerini Oumar Niasse'a bıraktı.

77. dakikada Idrissa Gueye takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve Everton karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Huddersfield 35 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını ileriki haftalara bıraktı. Everton ise puanını 48'e çıkardı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)