Cenk Tosun'un ilk maçı Liverpool'a karşı

Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmiyete kalırken, milli oyuncunun ilk maçı da belli oldu. Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Cenk'in Liverpool maçında oynayabileceğini belirtti.
"CENK TOSUN OYNAMAK İSTİYOR"
Cenk Tosun'un Liverpool derbisinde sahada olmak istediğini belirten Allardyce, "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, şu an geriye sadece kontrat şartları kaldı. Umarım yarın Liverpool'la oynayacağımız kupa maçına kadar resmi işlemleri tamamlayabiliriz. İşlemler tamamlanırsa yarın kulübede olabilir. Cenk Tosun, Liverpool'a karşı oynamak istiyor" ifadeleri kullandı.
Everton yarın FA Cup maçında ezeli rakibi Liverpool'la karşılaşacak. Resmi işlemlerin halledilmesi durumunda Cenk Tosun kulübede olacak ve karşılaşmanın gidişatına göre görev alacak.