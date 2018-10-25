Cenk Tosun'un oğluna yazdığı mektup

Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, geçen hafta dünyaya gelen oğullarıyla çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Ünlü futbolcunun paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Cenk, sosyal medya hesabından oğlu Arden Cenk Tosun için hem İngilizce hem de Türkçe yazılan bir mektup paylaştı.

Tosun'un mektubu şöyle; "Canım oğlum Arden Cenk Tosun, Bundan dokuz ay önce annele birlikte haberi aldığımızda bize tarifsiz duygular yaşattın. Şimdi ise kollarımızdasın ve seninle birlikte yaşayacağımız tüm güzellikler için sabırsızlanıyorum."