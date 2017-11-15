Cenk UEFA'ya konuştu: Antep'e geldiğimde korkmuştum

Almanya doğumlu olduğu ve bu ülkede futbol eğitimini aldıktan sonra Eintracht Frankfurkt'ta oynayıp ardından Türkiye'ye gittiği belirtilen futbolcu, geçiş süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

İşte Cenk'in sözleri:

ANTEP'E İLK GELDİĞİMDE KORKMUŞTUM

Cenk, "İlk başta ailesiz kalmak benim için hiç kolay olmadı. Çünkü ailemle hep yakın bir insan olmuşumdur. Frankfurt'tan Gaziantep'e gidince bu aynı zamanda ilk defa hayatımda kendi başıma kalacağım anlamına geliyordu. Ve açıkçası bu beni korkutuyordu." dedi.

DİĞER BÜYÜKLER DE BENİ İSTEMİŞTİ

Yeni evindeki ilk aylarını hatırlatan Cenk Tosun "O dönem İstanbul'daki büyük takımlardan da teklifler almıştım. Ancak menajerim, ailemle görüştükten sonra oturup düşündüm taşındım, kendimi ilk olarak Gaziantep'te kanıtlamamın daha iyi olacağını düşündüm." ifadeleriyle o dönemi yad etti.

DEMBA BA VE GOMEZ'DEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM

Golcü futbolcu, "Diğer iki büyük kulüp de benimle ilgileniyor olmasına karşın ben her zaman Beşiktaş forması giymek isteyen biriydim. Bu yüzden anında Beşiktaş'ı seçtim. Gittiğimde orada çok kuvvetli forvetler vardı. Ben de Demba Ba ve Mario Gomez gibi oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım." şeklinde ifadelerle tercihini ortaya koydu.

Cenk, "Hiç bir zaman oynadığım takımı değiştireyim de gittiğim yerde birinci forvet olayım diye bir kaygım olmadı. Hedefim her zaman için atılım yapmak olmuştur ve bunun için çok sıkı çalıştım." dedi.

DEVLER LİGİ'NDE HEDEF

Beşiktaş ve sezon değerlendirmesi de yapan siyah-beyazlı futbolcu Şampiyonlar Ligi'ni de es geçmedi ve UEFA.com'un kendisinden demeç almasındaki esas mevzu ile ilgili "Bu sezon çok daha fazla tecrübe kazandık. Geçen sezon son toplarda çok hata yapmıştık, son anlarda yediğimiz goller ve ele geçirdiğimiz üstünlüğü koruyamamak bunların arasındadır. Tüm bunlardan bir şeyler öğrendik. Elbette bu kulvarda oynayan her oyuncu büyük hayaller kurar ancak biz şimdilik temkinli davranıyor, maç maç bakıyoruz" değerlendirmesini yaptı.