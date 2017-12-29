Cenk'in alternatifleri hazır

Beşiktaş'ta yeniden Andre Pierre Gignac sesleri...

Kartal, dün akşam oynanan Osmanlıspor maçında taraftara veda eden Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi durumunda rotasını Meksika'ya çevirecek ve Fransız golcü Gignac ile masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

32 yaşındaki golcünün Meksika ekibi Tigres ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş bu durumu avantaja çevirmek istiyor.

İKİNCİ ADAY J.MARTINEZ

Gignac'ta bir sorun çıkması durumunda ise rota Jackson Martinez'e çevrilecek.

Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.

SON ADAY DEMBA BA

Siyah-beyazlılarda son golcü adayı ise Demba Ba.

Beşiktaş'a bir kez daha dönmek istediğini her fısatta dile getiren Senegalli golcüyle, Gignac ve J.Martinez'de sorun çıkması durumunda temasa geçilecek.