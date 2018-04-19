Cenk'in hocası: Kendime 10 üzerinden 11 verirdim

Premier League'de Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da menajer Sam Allardyce, Ada basınına ilginç bir açıklamada bulundu.

Everton'daki geleceği tartışılan ve taraftarın da henüz güvenini kazanamayan Sam Allardyce, yapılan eleştirileri kabul etmedi.

KEDİME 10 ÜZERİNDEN 11 VERİRDİM

Geçtiğimiz günlerde Everton Kulübü'nün taraftarlarına ve üyelerine Sam Allardyce hakkındaki görüşlerini öğrenmek için gönderdiği anket hakkında da konuşan tecrübeli menajer, bu konu hakkında ilginç ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, maildeki 'Sam Allardyce'a 1 ile 10 arası kaç puan verirsiniz?'şeklindeki soruya katıldığı televizyon programında ''Ben kendime 10 üzerinden 11 veririm'' cevabını verdi.