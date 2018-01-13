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Cenk Tosun Everton'da ilk maçına çıktı

Everton, Cenk Tosun'un ilk kez sahaya çıktığı maçta Tottenham'a 4-0 mağlup oldu.

Cenk Tosun Everton'da ilk maçına çıktı
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Premier Lig'in 23. haftasında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Everton, Cenk Tosun'un ilk kez forma giydiği maçtan 4-0 mağlup ayrıldı.

60 DAKİKA OYUNDA KALDI

Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcumuz, 60 dakika oyunda kaldı. Cenk Tosun, oyunda kaldığı bölümde takımı adına maçın en iyi isimlerinden birisi oldu.

Cenk Tosun, İngiliz yorumculardan da oynadığı oyunla övgü aldı.

EVERTON TARAFTARI: SEN BU ACIYI HAK ETMİYORSUN

Tottenham maçı sonrası bir Everton taraftarının sosyal medyadan Cenk Tosun'a mesajı:

"Lütfen Beşiktaş'a geri dön. Sen bu acıyı hak etmiyorsun."

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