Cenk Tosun Everton'da ilk maçına çıktı

Ümit Özat: Ülkedeki en mütevazi insanlardan biri benim

Fatih Terim'in 7 yardımcısı da belli oldu. Terim, Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı alt yapı sorumlusu olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in eskisi gibi olmadığını söyleyen Mehmet Demirkol, "Fatih Terim için bile yeni bir lig bu" dedi.

Everton, Cenk Tosun'un ilk kez sahaya çıktığı maçta Tottenham'a 4-0 mağlup oldu.

Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken, bugün idmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı.

Galatasaray teknik heyeti ile gazeteciler maç yaptı

1 Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti Başakşehir, Arda Turan transferinde sona geldi. İstanbul ekibi Arda'nın 8 milyon euroluk yıllık ücretinin yarısını ödeyecek.

2 Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak Hristiyan birisini Beşiktaşlı yapmanın zor olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Hedefimiz Müslümanların sempati duyduğu bir kulüp olmak" dedi.

3 Arda Turan, Başakşehir'le prensipte anlaştı Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı.

4 Salih Uçan askeri kampta Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Sion'da Başkan Constantin, futbolcuları cezalandırmak için askeri kampa götürdü.

5 Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi Arda Turan'ı transfer etmek için Barcelona ile görüşen Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyoruz." dedi.

6 Süper Lig'de kar yapan tek takım Beşiktaş Son olarak rekor bir ücretle Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, son 5 yılda kar yapan tek Türk takımı oldu.

7 Fikret Orman'dan güldüren Şenol Güneş yorumu TSYD Antalya Buluşması'nda konuşan Fikret Orman, bir gazetecinin, "Şenol Güneş'i tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusunsa "Laz" cevabını verdi.

8 Larin Beşiktaş'ta Cenk Tosun'u Everton'a yollayan ve forvet için arayışlara başlayan Beşiktaş, listesindeki Cyle Larin ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

9 Muhammed Demirci: Bir gün Beşiktaş'a döneceğim Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, siyah-beyazlı formayı yeniden giymenin hayallerini kurduğunu söyledi.