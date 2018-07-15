Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Everton, hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden ATV Irdning ile karşı karşıya geldi.

CENK 4 GOL ATTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun takımına 4 gollük katkıda bulundu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.

Cenk'li Everton rakibini 22-0 yendi - İZLE

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Maç sonrası açıklama yapan Cenk Tosun, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söylerken, "Everton'a geleli yarım sene oldu. 'Türkiye'ye dönersen hangi kulüp formasını giyersin? sorusunu cevaplamak için çok erken. Everton'da çok mutluyum. Türkiye'ye kolay kolay dönmeyi düşünmüyorum. Yurtdışında bayrağımızı ve vatanımızı gururlandırmayı düşünüyorum." dedi.

Milli Takım'da kaptanlık pazubandını taşımasını da değerlendiren Cenk Tosun, "Çocukluğumuzdan beri Türk milli takımında kaptanlık yapmak hayalimizdi. Allah bana sakatlık vermediği sürece o bandı gururla taşıyacağım" diye konuştu.