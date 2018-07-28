Çermikspor, Kolombiyalılarla çeviri programıyla anlaşıyor

Diyarbakır'da geçen sezon mücadele ettiği 1'inci Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükselen Çermikspor, Kolombiya Genç Milli Takımı'nda oynayan Luis Alberto (21) ve Diego Alejandro'yu (22) transfer etti.

Kolombiya Premier A ve B liglerinden transfer edilen iki futbolcu ile teknik heyet ve kulüp yöneticileri, Çermik'te İspanyolca bilen olmadığı için cep telefonlarına indirdikleri çeviri uygulaması üzerinden iletişim kuruyor.

Diyarbakır'a gelen Kolombiyalılar çeviri programıyla anlaşıyor

Genç futbolculardan Alberto'nun geçen yıl formasını giydiği Deportes Tolima takımının Kolombiya Premier A Ligi'nde şampiyon olduğu öğrenildi. Ancak, Luis Alberto'nun genç yaşı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadığı ve bu yüzden Türkiye'yi seçtiği kaydedildi. 20 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a oradan da Diyarbakır'a gelen iki futbolcunun maliyeti ve alacakları yıllık ücretler ise açıklanmadı.

DİL SORUNU YAŞIYORLAR

Transferler büyük yankı uyandırırken, İspanyolca konuşan iki futbolcu, ilçede bu dili bilen olmadığı için iletişimde sıkıntı yaşıyor. Luis Alberto ve Diego Alejandro ile teknik heyet ve kulüp yöneticileri, cep telefonlarına indirdikleri çeviri uygulaması üzerinden iletişim kuruyor.

Çermikspor'un teknik direktörü Hacı Eroğlu, "Menajerler aracılığı ile Kolombiyalı iki futbolcuyu transfer ettik. Ama iletişimde sıkıntı çekiyoruz. Şimdilik cep telefonlarına indirdiğimiz çeviri uygulamalarıyla anlaşıyoruz. Onlar da ilçeye ve bize alıştı. İlk kez oynayacağımız Süper Amatör Lig'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımı da buna göre kuracağız. 10 Ağustos'ta bütün takım ilçede toplanacak, daha sonra da kamp dönemi başlayacak" dedi.

İLÇEDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORLAR

Kolombiyalı futbolcuların transfer haberi, köylerle birlikte 50 bin nüfusu bulunan ilçede sevinç ve heyecanla karşılandı. Cadde ve sokaklarda gezen iki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunan Çermikliler, kahvede konuk ettikleri futbolculara çay ikram edip, cep telefonu uygulamasıyla da merak ettiklerini sordu.

Bu duruma alışan Luis Alberto ve Diego Alejandro, Çermik'i ve ilçe sakinlerini sevdiklerini belirterek, Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarılı maçlarından tanıdıklarını söyledi. Alberto ve Alejandro, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Faryd Mondrago'ndan dolayı da sarı-kırmızılı takımı tuttuklarını söyledi.