Cesar Sampaio: Ronaldo final maçı öncesi ölüyordu

Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz golcülerinden Ronaldo'nun, 1998 Dünya Kupası finalinde oynayıp oynayamayacağıyla ilgili çeşitli iddialar, teoriler ortaya atılmıştı.

Brezilyalı yıldız, kritik karşılaşmada forma giymiş ancak; kötü bir performans sergilemişti.

Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Cesar Sampaio, Fransa'ya 3-0 kaybettikleri final maçından önce neler yaşadıklarını anlattı.

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Sampaio, "Final maçından 8 ya da 9 saat önce titreyerek bir spazm geçirdi. Korkunç bir andı. Bir an öleceğini düşündük." sözleriyle o anları anlattı. Ayrıca Sampaio, "Ronaldo o zamanlar dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyordu. Çok endişelendik. Onu hastaneye götürmek zorunda kaldık." dedi.

O dönem, sponsorların Ronaldo'nun oynaması konusunda ısrarcı olduğu da söylenmişti.

Sampaio, "Onu muayene eden doktorlar, hiçbir şey bulamadı. Ronaldo maç başlamadan 40 dakika önce oynamak istediğini söylemiş, fakat takım arkadaşları bu isteğe karşı çıkmıştı. Teknik direktör Zagallo da Dünya Kupası finalini kaybeden antrenör olmak istemiyordu, Ronaldo'yu oynattı. Maçta iyi oynayamadı. Oynamasa daha iyiydi." şeklinde konuştu.