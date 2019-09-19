Cesare Prandelli: Elif Elmas'a bayıldım

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elif Elmas hakkında değerlendirmelerde bulundu.

19 yaşındaki Makedon oyuncunun kendisini çok etkilediğini söyleyen 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, övgüler yağdırdı.

"ELJİF'İ ÇOK BEĞENDİM"

Prandelli açıklamasında, "Napoli'de Elif Elmas beni gerçekten etkiliyor. Onu Makedonya'da Elmas diye çağırıyorlar. Gerçekten çok beğendim. Onu çok sevdim. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen modern bir orta saha oyuncusu. Bir oyun görüşü, temposu ve kişiliği var. Napoli formasını sırtına geçirdikten sonra neler yapabileceğini gerçekten merak ediyorum." dedi.

Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Elif Elmas, 3 Serie A maçında 110 dakika sahada kaldı.