Ceyhun Gülselam: Liglerin oynanmasını doğru buluyorum

Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor'un oyuncularından Ceyhun Gülselam, virüsün hayatlardan uzun süre çıkmayacağını ve önemler alınarak futbolun devam edebileceğini düşündüğünü söyledi.

''BEN KARARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyarak adından söz ettiren deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylenenlere göre bu virüs durumu en az ocak ayına kadar sürecek. O zaman ocak ayına kadar oynanmaması gerekiyor. Ondan dolayı ben kararın doğru olduğunu düşünenlerdenim. Bu süreçte virüs bizim içimizde olacak, bunu kabullenmek lazım. İnşallah kimse virüse yakalanmaz çünkü sağlığın 1. sırada olması lazım her şeyden önce. Baktım çok kötü gidiyor o zaman fikrimi değiştiririm tabi ama şu anda 1 aylık zaman var. O anki duruma göre konuşmak lazım. Biraz erken şu anda. Belki o zaman hiç vaka olmayacak ve herkes oynanmasını isteyecek."