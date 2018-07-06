Çeyrek final için kızının doğumunu kaçırdı

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşmaya hazırlanan İsveç’te takım kaptanı Andreas Granqvist’in büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında konuşan 33 yaşındaki futbolcu, hamile eşinin normal şartlarda geçtiğimiz salı günü doğum yapması gerekirken hâlâ çocuğunun dünyaya gelmediğini belirtmiş, fakat tüm endişelerine rağmen Rusya'dan ayrılmayacağını ve çeyrek final maçında takım kaptanı olarak sahadaki yerini alacağını söylemişti.

Tecrübeli futbolcuya müjdeli haber bugünün erken saatlerinde geldi. Sophie Granqvist sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebekleri Mika'nın dünyaya geldiğini duyurdu. Kısa süre sonra baba Granqvist de çocuğunun sağlıklı bir şekilde doğmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medyadan dile getirdi. Bu güzel gelişme yine de Granqvist'in planında değişiklik yaratmayacağa benziyor.

Zira geçtiğimiz günkü basın toplantısında doğum ihtimaline ilişkin olarak İsveç kaptanı, "Eşim çok güçlü bir kadın. Onunla sürekli FaceTime üstünden haberleşiyoruz ve bu sayede olan bitenden anında haberim oluyor. Şundan eminim ki çeyrek final maçında oynayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

1994 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İsveç'te kaptan Andreas Granqvist'in penaltıdan olmak üzere iki golü bulunuyor.