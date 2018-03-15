Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı İngiltere'de 1-1 sona ermişti. Camp Nou'daki mücadelede ağırlığını koyan Barcelona, 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

BARCELONA MESSİ İLE ÇEYREK FİNALDE

3. dakikada Messi'nin golüyle öne geçen Katalan ekibi, maç boyunca üstün olaran taraftı. İlk yarının 20. dakikasında bir kez daha Messi sahneye çıktı ve bu kez Dembele'ye asist yaptı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Barcelona, 63. dakikada Messi'nin golüyle perdeyi kapattı. 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Real Madrid

Bayern Münih

Sevilla

Roma

Barcelona

Manchester City,

Juventus

Liverpool