Ceza alan futbolcuların kaçıracağı maçlar

PFDK, olaylı derbisi sonrası iki takıma da adeta ceza yağdırdı.

G.Saray'da Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk ve Rodrigues uzun bir süre görev alamayacak.

CEZALAR KUPADA DA GEÇERLİ OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu cezalar geçerli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray 5. turda bu karşılaşmalara başlayacak. Türkiye Kupası'nda henüz 4. hafta programı belli. Eğer cezalara denk gelen Türkiye Kupası müsabakası olursa ceza alanlar kişiler cezasını o maçlarda da çekecek.

G.SARAY'DA 2 KRİTİK MAÇ VAR

Sarı-kırmızılılarda ceza alan isimler Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak.

Fatih Terim: 7 maç men - 65 bin TL Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D), Sivasspor, Ankaragücü

Hasan Şaş: 8 maç men - 20 bin 800 TL Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D), Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe (D)

Badou Ndiaye: 5 maç men - 13 bin TL Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D)

Ryan Donk: 6 maç men - 15 bin 600 TL Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D), Sivasspor

Garry Rodrigues: 3 maç men - 7 bin 800 TL Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D)

Jailson: 8 maç men - 20 bin 800 TL Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa, Akhisarspor (D), BB Erzurumspor, Antalyaspor (D), Bursaspor (D), Yeni Malatyaspor

Soldado: 6 maç men - 15 bin 600 TL Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa, Akhisarspor (D), BB Erzurumspor, Antalyaspor (D)