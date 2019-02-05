Cezalı Nunnally'yi oynatan Milano hükmen mağlup

Çaykur Rizespor'un devre arası kadrosuna kattığı Mykola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk, Rize'nin çok modern bir şehir olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Japon yıldız, "Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum" dedi.

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UEFA kadrosunda yer alan yeni transferler

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses, Galatasaray'da ise Marcao, Luyindama ve Diagne UEFA kadrosuna bildirilen isimler oldu.