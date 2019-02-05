Cezalı Nunnally'yi oynatan Milano hükmen mağlup

İtalya Basketbol Ligi'nde Olimpia Milano'dan büyük hata... Milano temsilcisi, rakip sahada 91-81 kazandığı Pistoia maçında cezalı James Nunnally'yi oynattığı için 20-0 hükmen mağlup oldu.
Ceza sebebi ise 2016 yılında eski Fenerbahçeli oyuncunun Avellino forması giydiği son maçtan sonra attığı 1 tweet sebebiyle 1 maç ceza alması... ABD'li basketbolcu, henüz cezasını çekemeden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Türkiye ve NBA macerası sonrası İtalya'ya dönen Nunnally, cezası unutulunca takımının hükmen yenilmesine sebep oldu.