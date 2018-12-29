Cezayir basını: Slimani Beşiktaş'a gitmek istiyor

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, devreyi 16 puanla 17.sırada tamamlarken sezon başı Leicester City'den 1,5 milyon euroya kiralanan ve sarı-lacivertli kulüpten de 4,2 milyon euro kazanan Islam Slimani için müthş bir iddia ortaya atıldı.

DÜŞMAN KULÜBE GİTMEK İSTİYOR

Cezayir'de yayın yapan Elheddaf kanalının haberine göre, Slimani "düşman kulüp" Beşiktaş'a gitmek istiyor.

Fenerbahçe'yle olan kiralık kontratını sonlandırmak istediği belirtilen 30 yaşındaki oyuncunun, bunu Beşiktaş'a gitmek için yapacağı belirtildi.

YANAL'IN PLANLARINDA YOK

Haberde ayrıca bu sezon sadece 1 gol atabilen forvetin teknik direktör Ersun Yanal'ın planlarında yer almadığı da yazıldı.

Slimani, Soldado'nun takıma geri dönmesiyle birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı.