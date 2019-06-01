Cezayir Teknik Direktörü Belmadi: Slimani'ye güveniyorum

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Slimani'yi Afrika Kupası'nın 23 kişilik kadrosuna çağırmıştı. Bu kararı tartışma konusu olurken, konu hakkında bir açıklama geldi.

Slimani tercihini yorumlayan Djamel Belmadi, "Islam Slimani çok deneyimli bir oyuncu. Uluslararası tecrübesi olan bir futbolcu. Zakaria Naidji buna sahip değil, kulüp seviyesinde de değil. Ben Slimani'ye güveniyorum. İnsanlar Slimani'nin Cezayir için neler yaptığını çabuk unutuyor" ifadelerine yer verdi.

Favoriler aralarında gösterilmelerini yorumlayan Belmadi, "Eğer kupayı kazanamazsak başarısız olduğumu söyleyenleri duymak istemiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" sözlerini kullandı.

Cezayir C Grubu'nda Senegal, Kenya ve Tanzanya ile mücadele edecek.