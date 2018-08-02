Cezayir'de Belmadi dönemi başladı

Cezayir Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine eski oyuncu Djamel Belmadi'nin getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adam ile Cezayir Milli Futbol Takımı'nı 4 yıl boyunca çalıştırması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Cezayir Milli Takımı'nda son 3 yıl içinde 6'ncı kez teknik direktör değişikliğine gidilmiş oldu. Bu dönemde, teknik adamlar Christian Gourcuff, Nabil Neghiz, Milovan Rajevac, Georges Leekens ve Lucas Alcaraz'ın görevlerine son verilmişti.

Aktif kariyerinde Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Celta Vigo, Manchester City ve Southampton gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Belmadi, Katar Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinin Lekhwiya ve El-Duhail kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yaptı.