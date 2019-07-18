Cezayir'in başarısı ülkedeki gerginliği azalttı

Cezayir Milli Takımı'nın kıtanın en önemli futbol organizasyonu "Afrika Uluslar Kupası"nda finale yükselmesinin halk üzerinde yarattığı sevinç dalgası, ülkede yaklaşık 5 aydır süren siyasi gerilimin hafiflemesine yol açtı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın pazar günkü yarı final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takımı, Senegal ile final maçı oynamaya hak kazandı.

"Çöl Savaşçıları", "Çöl Tilkileri" ya da formalarının rengi nedeniyle "Yeşiller" lakaplarıyla anılan Cezayir Milli Futbol Takımı'nın finale yükselmesi, ülkede Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki olarak başlayıp yaklaşık 5 aydır süren siyasi gerilimi nispeten hafifletti. Cezayir halkı, milli takımlarının 29 yıldan bu yana ilk kez finale adını yazdırmasını günlerdir coşkuyla kutluyor.

Çöl Tilkileri, finale çıkmadan önce de mücadele ruhu ve etkileyici başarılarıyla ülke sokaklarında ve yerel basında adlarından övgüyle söz ettiriyordu. Turnuva boyunca her maç sonrası binlerce Cezayirli sokaklarda sevinç gösterilerinde bulunurken takımın formaları yok sattı.

Cezayir yönetiminden milli takıma tebrik

Resmi makamlar da bu coşkuya halkın yarı final ve final maçlarını Kahire'de izlemeleri için uçak biletlerinde sembolik fiyat uygulamasıyla katkı sağladı. Cezayir hükümeti, yaklaşık 5 bin taraftarın final maçına tanık olmasını sağlamak için 28 uçak tahsis ederek iki ülke arasında adeta bir hava köprüsü oluşturdu.

Son zamanlarda ülkedeki gergin siyasi gündeme ilişkin açıklamalarıyla görmeye alışılan Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih de yayımladığı mesajla finale kalan "Yeşiller"in başarısından övgüyle söz etti, futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Devlete ait radyo ve televizyon gibi medya organları da milli takımın attığı her adıma ilişkin bilgi veriyor. "Çöl Tilkileri"ne ilişkin haberlerin yer almadığı zamanlarda da takımı destekleyen coşkulu marşlar çalınıyor.

Kupa heyecanının kitlesel halk gösterilerine etkisi

"Çöl Savaşçıları"nın başarısı yaklaşık 5 aydır devam eden halk gösterilerinin gölgesindeki ülke siyasetinin dar bir boğazdan geçtiği döneme denk geldi. Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen devam eden protestolara katılan göstericilerin söylemleri de Afrika Uluslar Kupası'ndaki gelişmelerden etkilendi. Kitlesel halk protestolarının 21'inci haftasında göstericiler, "milli takımın Afrika Uluslar Kupası'nda elde ettiği başarı gibi ülkedeki halk hareketlerinin de şeffaf bir seçimle taçlanmasını" isteyen dövizler taşıdı. Cezayirlilerin kupa heyecanını büyük bir coşkuyla takip ettiği göz önüne alındığında final karşılaşmasıyla aynı güne denk gelecek cuma protestolarına katılımın yarın bir hayli düşük olması bekleniyor.

Cezayirlilerin heyecanı sosyal medyaya da taşındı

Cezayir'in final heyecanı sosyal medyada da etkin bir şekilde gözlemleniyor. Sosyal medyada ülkenin siyasi durumuna ilişkin tartışmalar yerini futbol müsabakası yorumlarına bırakmış durumda. Öte yandan, muhalifler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, yönetimi "Cezayir-Mısır arasında hava köprüsü" kurarak sokaktaki imajını düzeltmeye çalışmakla suçluyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının, salı günü ulusal diyaloğu yürütmesi beklenen bağımsız isimlerin yer aldığı listenin yakın zamanda açıklanacağını duyurması bile alışılmamış şekilde fazla tartışmaya yol açmadı. Cezayir ile Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın TSİ 22.00'de Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya gelecek.