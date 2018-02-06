Cezayir'in hocası: Sadece Feghouli kadro dışı kalmadı

Ülkenin futbol milli takımında kadrolaşma, gruplaşma ve sarı-kırmızılı futbolcunun diğer bazı oyuncularla yaşadığı sıkıntıların, son dönemde davet edilmemesinin gerekçesi olduğu belirtilmişti.

Feghouli’yi kadronun dışında bırakan Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Rabah Madjer, kasım ayında yıldız futbolcuyu çağırmamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun kişisel-teknik tercihi olduğunu söylemiş, gelecek için açık kapı bırakmıştı.

TEK ALMADIĞIM İSİM FEGHOULİ DEĞİL

Ancak Madjer yaptığı yeni açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu için daha karamsar bir tablo çizdi.

Galatasaraylı ismin kulübünde iyi bir performans göstermesine rağmen neden milli takıma çağrılmadığıyla ilgili olarak, “Detaylara girmek istemiyorum. İsimler üzerinden konuşmayacağım. Feghouli kadronun dışında bırakılan tek kişi değil. İyi işler yapacak bir kadroya sahibiz ve elimizdeki yıldızlara bakmalıyız” dedi.

CEZAYİR BASINI: BEN VARKEN KADROYA GİREMEZ

Deneyimli teknik adamın bu konuda sarf ettiği sözler Cezayir basınında bundan böyle futbolcuyu milli takım hiç düşünmediği şeklinde yorumlandı.

Cezayir basını, "Rabah Madjer, kendisi Cezayir Milli Takımı’nın başında olduğu sürece, Feghouli’nin planları arasında yer almadığını doğruladı” diye lanse edildi.