Cezayirliler maç sonu secde etti

2019 Afrika Uluslar Kupası, Cezayir'in şampiyonluğuyla sona erdi. Mutlu sona ulaşan Cezayir'de futbolcuların karşılaşmanın ardından secdeye gitmesi, turnuvanın en güzek karelerinden birini oluşturdu.

TAKIM HALİNDE SECDEYE GİTTİLER

Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayir, 2. dakikada Baghdad Bounedjah'ın kaydetiği golle maçı kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşanırken, Cezayirli futbolcuların takıım halinde orta sahada secdeye gitmesi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Cezayirli futbolcuların şükür secdesi yaptığı o anlar, yılın en iyi karelerinden birini oluşturdu.