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Challenge Kupası’nda Spor Toto ilk kez yarı finalde

CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto, çeyrek final 2'nci maçında deplasmanda VK CEZ Karlovarsko'yu altın sette yenerek tur atladı.

| DHA
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Erkekler CEV Challenge Kupası’nda mücadele eden Spor Toto, çeyrek final 2'nci maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti’nin VK CEZ Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Ankara’da oynanan ilk karşılaşmayı Spor Toto’nun 3-0 kazanması nedeniyle mücadele altın sete taşındı.

TARAHİNDE İLK KEZ YARI FİNALDE

Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı altın sette rakibini 15-12’lik skorla mağlup eden Spor Toto, tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto'da, Nascimento 23, Williams 19, Bruno 15 ve Sercan Yüksel 12 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular. Spor Toto, yarı finalde ise; Rennes Volley 35 (Fransa) - Montpellier Castelnau UC (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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