Chamberlain evde sıkılmadığını söyledi

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, futbolcular da evlerine çekildi.

Taraftarlara "Evde kal" çağrısı yapan futbolcular, karantina sürecini nasıl geçirdikleriyle ilgili açıklamalar yapıyor...

Bu açıklamalardan birisi de Liverpool'un başarılı kanat oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Chamberlain, karantina sürecinde kız arkadaşı Perrie Edwards'ı anlattı.

"KARANTİNADA MUAZZAM BİRİ"

İşte Chamberlain'in o sözleri:

"Karantina sırasında muazzamdı. Uygun bir ev hanımı. Her gün temizlik yapıyor, yemek yapıyor. Yemekleri gerçekten inanılmaz. Play Station oynarken beni rahatsız etmiyor. Onu seviyorum."