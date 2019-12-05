Chamberlain: Oruç tutan Salah ve Mane'ye saygı duyuyoruz

Alex Oxlade-Chamberlain, takım arkadaşları Muhammed Salah ve Sadio Mane hakkında konuştu.

İngiliz yıldız, iki futbolcunun da Ramazan ayında oruç tuttuğunu ve takım olarak buna saygı duyduklarını belirtti.

Chamberlain, "İkisi de Müslüman, ikisi de Afrikalı. Her sezon farklı zamanlarda Ramazan ayında oruç tutuyorlar, buna takım olarak saygı duyuyoruz. Yemek yiyemiyor ve su içemiyorlar. Onlara saygı duyuyoruz ve aynı zamanda teknik ekiptekilerle birlikte yardım da ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.