Charlotte'tan 61 sayı farklı galibiyet

Charlotte Hornets, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 140-79 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

Sezonun 32'nci galibiyetine ulaşan Hornets'ta sadece 3 periyot sahada kalan Kemba Walker, 10'u 3 sayılık olmak üzere 46 sayıyla maçın yıldızı oldu. Marvin Williams ve Dwayne Bacon 15'er sayı, Willy Hernangomez ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyete destek verdi.

Batı Konferansı'nda 53 mağlubiyetle son sırada yer alan Grizzlies'ta Wayne Selden 18 sayı, Tyreke Evans 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.