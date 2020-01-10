Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

Süper Lig’in ilk yarısın 24 puanla 8. sırada tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Yeni Malatyaspor’da takımın Faslı yıldızı Issam Chebake AA'ya konuştu.

Sergen Yalçın gibi yetenekli bir oyuncuya karşı oynamak isteyip istemediği sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Issam Chebake, "Sergen Hoca’nın sol ayağı iyi. Ben de sağ ayağına yüklenirdim. Kendisi çok büyük bir oyuncu. Benim söylememe bile gerek yok bunu. Sol ayağını hala çok iyi kullanıyor. Antrenmanlarda bazen şut çekiyor, frikik atıyor. Gerçekten kalitesini koruduğunu görüyoruz. Tabii ki o dönemde olsaydım, Sergen Hoca’ya karşı oynamak isterdim. Kaliteli oyuncuya karşı oynamak sizi geliştirir. Beni de geliştireceğini düşünürüm" ifadelerini kullandı.