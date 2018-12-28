Chedjou Bursaspor'da kendini buldu

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında renklerine kattığı Kamerunlu stoper Chedjou, performansıyla herkesin beğenisini kazandı.

Geçen sezon başında Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e transfer olduktan sonra şansız bir sakatlık geçiren ve takıma döndükten sonra sadece Fenerbahçe maçında 53 dakika şans bulan Kamerunlu stoper yeşil-beyazlı takımda yeniden küllerinden doğdu.

Sezon başında Başakşehir'de iyi bir hazırlık kampı geçirdikten sonra Bursaspor'a kiralanan Chedjou, ayağının tozuyla çıktığı Beşiktaş maçında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede Teknik Direktör Samet Aybaba'nın değişmezi olan tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı takıma transfer olduktan sonra sadece Antalyaspor maçında görev almadı.

Bu sezon 13 maçın tamamında 90 dakika süre alan Chedjou, gençlere de örnek oldu. Sezon başından bu yana stoperde kaptan Ertuğrul Ersoy ile beraber oynayan Kamerunlu stoper, görev aldığı son 3 maçta ise Arjantinli Santiago Vergini ile birlikte formayı giydi. Bursaspor'un ligin en az gol yiyen 3. takım olmasında büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu, kısa sürede herkesin gözüne girmeyi başardı.