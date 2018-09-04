Chedjou: Her maç oynamam lazım

Bursaspor'un kiralık olarak Başakşehir'den kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, Afrika basınına verdiği röportajda kariyerinden bahsetti.

HER HAFTA OYNAMAM GEREKİYOR

Her maç oynaması gerektiğini söyleyen Chedjou, ''Hayat çok garip. Er ya da geç Başakşehir'de oynayacağımı biliyordum. Ama şimdi Bursaspor'da her hafta oynamam gerekiyor. 3-4 haftada bir değil.'' dedi.

HOCAMIZ BİZİ HEMEN ADAPTE EDİYOR

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlattığını belirten Kamerunlu futbolcu, ''Sezon başı topsuz koşular yapıyordum. Şimdi ise maçlara çıkmaya başladım. Futbol, evrensel bir oyundur. Hemen adapte olursunuz. Teknik direktörümüz ne istediğini bilen birisi. Bizi de hemen adapte ediyor.'' diye konuştu.