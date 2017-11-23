Chelsea 4 golle turladı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, evinde Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu.

KARABAĞ VEDA ETTİ

Maçın henüz 19. dakikasında Willian'ı ceza sahasında indiren Rashad Sadygov, direkt kırmızı kart görünce Azerbaycan temsilcisi 10 kişi kaldı. Topun başına geçen Eden Hazard hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 10 kalmanın dezavanajıyla mücadele eden rakibine karşı baskısını hissetiren Maviler, 36'da Willian'la devreye 2-0 önde girdi.

73. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Chelsea'de Cecs Fabregas farkı üçe çıkarırken, maçın skorunu belirleyen isim 85'te Willian oldu. Bu sonuçla 10 puana yükselen Chelsea, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 2 puanda kalan Karabağ ise Devler Ligi'ne son maçlar öncesinde veda etti.