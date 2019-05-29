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Chelsea-Arsenal maçının muhtemel 11'leri

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalinde ezeli rakibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

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Chelsea-Arsenal maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, bu akşam oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.

MUHTEMEL 11'LER

CHELSEA 
Kepa 
Azpilicueta 
Christensen
David Luiz
Emerson 
Jorginho 
Barkley (Kante)
Kovacic 
Willian
Hazard
Giroud

ARSENAL 
Leno 
Sokratis 
Koscielny
Monreal 
Maitland-Niles
Kolasinac
Xhaka 
Torreira
Mesut Özil
Lacazette
Aubameyang

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