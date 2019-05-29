Chelsea-Arsenal maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, bu akşam oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.
MUHTEMEL 11'LER
CHELSEA
Kepa
Azpilicueta
Christensen
David Luiz
Emerson
Jorginho
Barkley (Kante)
Kovacic
Willian
Hazard
Giroud
ARSENAL
Leno
Sokratis
Koscielny
Monreal
Maitland-Niles
Kolasinac
Xhaka
Torreira
Mesut Özil
Lacazette
Aubameyang