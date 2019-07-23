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Chelsea, Barça'yı devirdi

Japonya'daki hazırlık maçında Chelsea, Barcelona'yı Tammy Abraham ve Ross Barkley'in golleriyle 2-1 yendi.

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Chelsea, Barça'yı devirdi

Chelsea yeni menajeri Frank Lampard'ın önderliğinde Barcelona ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

LAMPARD'LI CHELSEA KAZANDI

Abraham ilk yarıdaki golüyle İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. nSonradan oyuna giren Barkley skoru 2-0 yaparken, Barcelona'nın tek sayısı uzatmalarda Ivan Rakitiç'ten geldi.

Barcelona'nın 120 milyon euroya Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Antoine Griezmann, takımıyla ilk maçına çıktı. Eski Atletico forveti, takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Ousmane Dembele ile ileride iyi bir uyum gösterdi ancak Chelsea kalecisi Kepa'yı gerçek anlamda rahatsız edemedi.

Messi'nin oynamadığı maçta Griezmann, 2. yarının başında yerini Rafinha'ya bıraktı.

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