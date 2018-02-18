Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye'de yönettiiği maçlarda çok fazla eleştirilen Cüneyt Çakır, UEFA tarafından yine zorlu bir eşleşmeye atandı. Kariyerinde sayısız başarıları olan Çakır, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son yıllarda önemli maçlarda görevlendirildi.

6 YIL ÖNCE DE CHELSE-BARÇA MAÇINI YÖNETTİ

UEFA, Cüneyt Çakır'ı Salı Günü oynanacak Chelsea-Barcelona maçına atadı. İki takım arasında 6 yıl önce oynanan ve 2-2 biten yarı final maçını da yöneten Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

22.45'te başlayacak mücadelede Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev yapacak; karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.